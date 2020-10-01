وزير الطاقة الإسرائيلي: إسرائيل ولبنان سيجريان مفاوضات بوساطة أمريكية بشأن الحدود البحرية

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن إسرائيل ولبنان سيجريان مفاوضات بوساطة أمريكية بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما.

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وأضاف وزير الطاقة في بيان اليوم الخميس، أن إسرائيل ولبنان سيجريان المفاوضات بوساطة أمريكية لإنهاء نزاع حدودي بحري طويل الأمد بين البلدين، اللذين هما رسميا في حالة حرب حتى الآن.

ورجح الوزير أن تجري المفاوضات بعد عطلة العيد اليهودي، التي تنتهي في 9 أكتوبر.

إلى ذلك أكد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف بري أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستعمل كوسيط بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات.

المصدر: وكالات