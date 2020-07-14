بعد اختيار بعضهم ممثلين عن البعث في الانتخابات.. الأسد يلتقي "المحاربين القدماء" ويشيد بدورهم

أشاد الرئيس السوري، بشار الأسد، بخبرات المحاربين القدماء قائلا إن دورهم بعد التقاعد لا يقل أهمية أبدا عن دورهم في المعارك، أو في المؤسسة العسكرية عموما.

وخلال لقاء مع رئيس وأعضاء المجلس المركزي لرابطة المحاربين القدماء في سوريا قال الأسد إن الدولة السورية "تقدر وتثمن ما قام به المحاربون القدماء من بطولات أو تضحيات أو تنفيذ للواجبات قولا وفعلا، عبر الاستفادة من خبراتهم الاجتماعية والتنظيمية والعسكرية والسلوكية والانضباطية في المراكز القيادية المختلفة في سوريا".

وقالت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي إن الرئيس الأسد نوه بالدور المناط بالمحاربين القدماء قريبا في مجلس الشعب، بعد اختيار جزء منهم كمرشحين لحزب البعث العربي الاشتراكي في المجلس "وما ينطوي عليه ذلك من أهمية عبر نقل تجربتهم الوطنية والبطولية من المستوى العسكري إلى المستوى السياسي والاجتماعي".

وشدد الأسد على أن الحياة العسكرية "تحمل في طياتها الكثير من التنوع والغنى عبر التعامل مع كل الشرائح المنضوية تحت راية الجيش، وبنفس الوقت عبر القدرة على ضبط مختلف توجهات الأفراد ضمن ضوابط محددة ومنظمة، والأهم وطنية، مفعمة بحب الوطن والتضحية في سبيله"، وقال إن ذلك "ما يجعل هؤلاء الضباط ومن يمثلونهم مدرسة في الوطنية والانضباط والالتزام والصبر والثبات، وهي صفات يحتاجها المجتمع والدولة على حد سواء".

المصدر: RT