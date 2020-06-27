السودان يعلن تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي حتى 12 يوليو القادم

أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران أسبوعين آخرين حتى 12 يوليو القادم، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا) يوم السبت.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني في تصريح للوكالة: "إن تجديد الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الأحد، ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأحد 12 يوليو القادم".

وأضاف "أن القرار استثنى رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج ورحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان".

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، يوم السبت، عن تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة.

وبحسب أرقام وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة تفشي فيروس كورونا إلى 9257 إصابة، و572 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين منذ بدء تفشي الفيروس 4014 شخصا.

وتعتبر العاصمة الخرطوم أكثر المناطق تضررا من تفشي الوباء حيث سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 117 إصابة، و5 حالات وفاة.

المصدر: رويترز