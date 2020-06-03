هزة أرضية تضرب محافظتين عراقيتين والسلطات تدعو للحذر

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، عن هزة أرضية ضربت العاصمة بغداد ومحافظة ديالى المحاذية لإيران.

وقالت الوزارة في بيان إن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت حدوث هزة ارضية اليوم، في تمام الساعة (11:16:52) بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر".

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وأشارت إلى أن الهزة الارضية حدثت في شمال مهران بمنطقة إيلام الإيرانية وتبعد مسافة (47) كم جنوب شرق مدينة مندلي في محافظة ديالى العراقية.

وأضافت أن المواطنين في محافظتي بغداد وديالى شعروا بالهزة.

وشددت الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من وزارة النقل العراقية والهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

المصدر: RT