زلزال يضرب منطقة الحدود العراقية الإيرانية

وقع زلزال بقوة 5 درجات، اليوم الأربعاء، في منطقة الحدود العراقية الإيرانية، بحسب ما أعلنه مركز أبحاث ألماني للعلوم الجيولوجية.

وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي إف زد)، إن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب المنطقة الحدودية الإيرانية العراقية يوم الأربعاء.

وبحسب مصادر محلية فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).

إلى ذلك أعلن المركز أن الزلزال بلغت قوته 6.3 ، ليعدله لاحقا إلى 5 درجات.

وأفاد مراسلنا بوقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في محافظة عيلام المحاذية للعراق غرب إيران وعلى عمق 11 كم، ومركزه حوالي مدينة صالح آباد في محافظة عيلام.

المصدر: وكالات