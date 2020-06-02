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مصر.. إصابة رئيس جامعة مدينة السادات ونائبه بكورونا

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مصر.. إصابة رئيس جامعة مدينة السادات ونائبه بكورونا
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رئيس جامعة مدينة السادات، أحمد بيومي
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أعلنت جامعة مدينة السادات في مصر، اليوم الاثنين، عن إصابة رئيسها، أحمد بيومي، ونائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حمدي عمارة، بفيروس كورونا المستجد.

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وجاء في بيان صدر عن الجامعة، أن الدكتور بيومي يخضع للحجر الصحي المنزلي.

وأوضح البيان أن حالته "مستقرة ويتلقى العلاج وفقا لأحدث البروتوكولات المعتمدة"، مضيفا أن إدارة الجامعة تتمنى "الشفاء العاجل لسيادته وكذلك لجميع المرضى المصابين".

مصر.. إصابة رئيس جامعة مدينة السادات ونائبه بكورونا
Facebook@usc.edu.eg
نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حمدي عمارة

فيما عُلم اليوم أيضا عن إصابة نائب رئيس الجامعة نفسها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حمدي عمارة، بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للحجر الصحي المنزلي لتنفيذ بروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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