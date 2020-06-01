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إصابة مدير إداري طوارئ مستشفى الإسماعيلية العام بكورونا

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إصابة مدير إداري طوارئ مستشفى الإسماعيلية العام بكورونا
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية عن إصابة، سلمى أبوعياد، المديرة الإدارية لقسم الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية، بفيروس كورونا،نقلها إلى مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي .

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وتأتي الإصابة نتيجة مخالطة سلمى أبوعياد لإحدى الحالات المصابة بالمستشفى، حيث تم تجهيز إسعاف خاص لنقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وهذه ليست الحالة الأولى التي يصاب بها كادر طبي بالفيروس في مستشفى الإسماعيلية العام، حيث تم نقل طبيب الأوعية الدموية هناك، إيهاب نبيل، منتدبا من معهد ناصر، منذ يومين للحجر الصحي بعد إيجابية تحليله.

وأكد سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على متابعة جميع الأطباء والممرضين بالمستشفيات، والاهتمام بالتعقيم والتطهير، مشددا على الدعم الكامل لأطقم مستشفيات العزل على مستوى المحافظة.

المصدر: RT

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