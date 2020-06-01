مستشار وزيرة الصحة: قوة الجهاز المناعي للمصريين ساعدت الأجهزة الطبية

قال مستشار وزيرة الصحة المصرية للرعاية والطوارئ إنه تم تجهيز المستشفيات وأسرّة الرعاية المركزة لاستقبال المرضى فأصبح متوفرا نحو 5 آلاف سرير رعاية مركزة مجهز وفقا للمعايير العالمية.

وتابع المستشار شريف وديع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز": "هناك طفرة في منظومة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والتي شهدتها خلال الـ 8 سنوات السابقة".

وأوضح وديع، أنه حتى الآن في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا، تم استخدام 519 سرير رعاية مركزة فقط التابعة لمستشفيات العزل، مما يؤكد على توافر أسرة الرعاية المركزة لمن تستدعي حالته ذلك.

وأشار إلى أن من بين 100 مصاب بكورونا 8 حالات فقط هم الذين يحتاجون للرعاية المركزة، أي بنسبة 8%، و5 حالات منهم فقط الذين يحتاجون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكد على أن قوة الجهاز المناعي للمصريين ساعدت الأجهزة الطبية، معقبا: "مديانا براح"، مشيرا إلى أن أعداد مصابي كورونا هو المحرك لمنظومة وزارة الصحة، مضيفا أنه من الضروري اتباع الاجراءات الاحترازية وعدم الاختلاط، لأنه "من الممكن أن نكون عاملا في نقل الفيروس دون الإصابة به أو ظهور أعراضه علينا".

المصدر: RT