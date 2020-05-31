مصر.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

أعلنت محافظة الإسكندرية في مصر، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في إدارة المحافظة.

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وأعلنت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، أن نتيجة تحليل مسحات المخالطين للحالة الإيجابية الخاصة باللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع، أكدت إصابة كل من أحمد جمال الدين، نائب المحافظة، واللواء حمدي الحشاش مستشار المحافظ، بفيروس كورونا المستجد.

فيما كشفت التحاليل التي أجراها اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، سلبيتها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة الصحة، لعمل مسح كامل لجميع العاملين بمبنى الديوان العام لمحافظة الإسكندرية، عقب إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها المحافظة، من متابعة دورية للمسؤولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بالديوان العام، والتي تبين على أثرها إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول، مستشار محافظ الإسكندرية، ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.

ناصر حاتم

المصدر: RT