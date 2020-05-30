مصر.. الكشف عن نتيجة فحص كورونا لمحافظ الإسكندرية

قال محافظ الإسكندرية في مصر، محمد الشريف، اليوم السبت، إنه لم تثبت حتى الآن إصابة أي من المخالطين لرئيس وحدة التدخل السريع لرصد مخالفات البناء بالمحافظة.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المقدم عبر القناة الأولى المصرية، أنه جرى حصر المخالطين له وأجريت لهم مسحات لم يثبت إصابة أحد بما فيهم المحافظ.

وأضاف الشريف: "عملت مسحة يوم أمس وتبينت سلبية المسحة".

وفى سياق آخر، كشف محافظ الإسكندرية عن أن هناك حالة من الالتزام من قبل المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ولكن هناك تهاونا من قبل البعض. وتابع: "قمت بعدة جولات وعندما تحدثت مع بعض المواطنين أخرجوا الكمامة من جيوبهم وارتدوها رغم عدم صحة الأمر طبيا.. وبعض المواطنين قالوا لي إنهم لم يجدوا الكمامات".

وأشار "الشريف" إلى أن المحافظة ستعمل على إنتاج الكمامات وتطرحها للبيع بمقابل بسيط، موضحا أن هناك خططا لتصنيعها في مدارس التعليم الفني.

ناصر حاتم

المصدر: RT