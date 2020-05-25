قوات حفتر تواجه عدوا جديدا

تبنى تنظيم "داعش" اليوم الاثنين هجوما، استهدف بوابة أمنية لقوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في منطقة تراغن جنوبي البلاد.

وقال التنظيم عبر وسائل الإعلام التابعة له، إن الهجوم الذي وقع قبل يومين، نفذ بواسطة عبوة ناسفة زرعت عند مدخل مواقع الكتيبة 628 مشاة، ما أسفر عن تدمير آلية عسكرية لقوات حفتر.

وهذا الهجوم هو الثاني الذي يتبناه "داعش" ويستهدف "الجيش الوطني الليبي"، حيث سبق أن أعلن التنظيم في 21 مايو قصف 3 مواقع لقوات حفتر جنوب البلاد.

كما يأتي الهجوم الجديد بعد ساعات على إعلان "الجيش الوطني الليبي" مساء أمس الأحد القبض على أحد قياديي التنظيم محمد الرويضاني المكنى بأبي بكر الرويضاني، الذي قيل إنه انتقل من سوريا وقاتل في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.

وأعلن "داعش" تنفيذ هذين الهجومين بعد أشهر من غياب أي تقارير حول عملياته في ليبيا.

ودفع استئناف أنشطة "داعش" بعض الخبراء إلى الاعتقاد بأن قوات حفتر باتت تواجه الآن عدوا جديدا يمثله التنظيم.

المصدر: وكالات