سقوط صاروخين في بغداد أحدهما على المنطقة الخضراء (صور)

أفاد مصدر لـRT، مساء اليوم الخميس، بأن المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد تعرضت إلى قصف صاروخي.

وقال مراسلنا إن صاروخا سقط في منطقة البيجي بمنطقة المنصور.

هذا، وكانت المنطقة الخضراء قد تعرضت مساء الأحد 1 مارس لقصف صاروخي.

ونقلت وكالة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله، حينها، إن "صاروخي كاتيوشا سقطا قبل قليل على المنطقة الخضراء وسط بغداد"، مؤكدا أن القصف لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

وأضاف المصدر أن "الصواريخ انطلقت من إحدى المناطق شرقي بغداد".

وقال شهود عيان إن دوي انفجارين سمع في بغداد، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن عددا من الصواريخ سقطت قرب السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: RT + وكالات