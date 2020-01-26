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تبون: علاقتنا مع تركيا تاريخية وسنرفع حجم التبادل التجاري بيننا إلى 5 مليارات دولار

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تبون: علاقتنا مع تركيا تاريخية وسنرفع حجم التبادل التجاري بيننا إلى 5 مليارات دولار
Reuters MS
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون
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قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بلاده اتفقت مع تركيا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار في المستقبل القريب.

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وأكد تبون خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على أن "العلاقات الجزائرية التركية تمتد في التاريخ وتدعم يوميا في الحاضر".

من جهته، أكد أردوغان أن "حجم استثماراتنا في الجزائر يعكس مدى ثقة تركيا بهذا البلد"، مضيفا أن البلدين "يعملان على تشكيل مجلس تعاون مشترك رفيع المستوى".

كما دعا أردوغان نظيره الجزائري إلى زيارة تركيا العام الجاري، وهي الدعوة التي قبلها عبد المجيد تبون.

وكان أردوغان وصل، اليوم الأحد، إلى الجزائر، لبحث التعاون ومناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة.

المصدر: RT

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