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صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

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صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015
Reuters
الطائرة الروسية المنكوبة
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نشرت وسائل إعلام دنماركية صورا تكشف عن المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء، سنة 2015 ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015الدنماركي من أصل لبناني باسل حسن المشتبه بتورطه في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء
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وسائل إعلام تنشر تفاصيل لأول مرة عن المتورط في تفجير الطائرة الروسية في سيناء عام 2015
وسائل إعلام تنشر تفاصيل لأول مرة عن المتورط في تفجير الطائرة الروسية في سيناء عام 2015

وكشفت الصور عن المشتبه به الدنماركي من أصل لبناني باسل حسن بالتورط في تفجير الطائرة الروسية في طريقها من شرم الشيخ إلى بطرسبورغ الروسية بتاريخ 31 أكتوبر 2015.

وكان الصحفيون الدنماركيون، قد حصلوا على المعلومات من خلال التحقيق المتعلق بالمواطن الأسترالي خالد خياط، الذي تم اتهامه بالتحضير لهجوم إرهابي على رحلة بين سيدني ودبي، قبل اعتقاله عام 2017.

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015الدنماركي من أصل لبناني باسل حسن المشتبه بتورطه في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء

وقال الخياط خلال الاعترافات التي أدلى بها إن "هناك أيضا طائرة انفجرت في مصر، وكان نفس الأشخاص وراء العملية (خياط وحسن)، وأنه تم اقتراح استخدام نفس الطريقة لتنفيذ الهجومين".

وولد باسل حسن عام 1987، وهو مواطن من الدنمارك، واسمه الكامل محمد باسل الشيخ، وتخرج في كلية الهندسة.

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015الدنماركي من أصل لبناني باسل حسن المشتبه بتورطه في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء

المصدر: وكالات

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