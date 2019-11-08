صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

نشرت وسائل إعلام دنماركية صورا تكشف عن المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء، سنة 2015 ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

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وكشفت الصور عن المشتبه به الدنماركي من أصل لبناني باسل حسن بالتورط في تفجير الطائرة الروسية في طريقها من شرم الشيخ إلى بطرسبورغ الروسية بتاريخ 31 أكتوبر 2015.

وكان الصحفيون الدنماركيون، قد حصلوا على المعلومات من خلال التحقيق المتعلق بالمواطن الأسترالي خالد خياط، الذي تم اتهامه بالتحضير لهجوم إرهابي على رحلة بين سيدني ودبي، قبل اعتقاله عام 2017.

وقال الخياط خلال الاعترافات التي أدلى بها إن "هناك أيضا طائرة انفجرت في مصر، وكان نفس الأشخاص وراء العملية (خياط وحسن)، وأنه تم اقتراح استخدام نفس الطريقة لتنفيذ الهجومين".

وولد باسل حسن عام 1987، وهو مواطن من الدنمارك، واسمه الكامل محمد باسل الشيخ، وتخرج في كلية الهندسة.

المصدر: وكالات