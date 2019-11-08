وسائل إعلام تنشر تفاصيل لأول مرة عن المتورط في تفجير الطائرة الروسية في سيناء عام 2015

كشفت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" نقلا عن مؤسسة التلفزيون والإذاعة الدنماركية، عن الإرهابي المسؤول عن تفجير الطائرة الروسية عام 2015 في مصر.

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وأشارت الوكالة إلى أن المواطن الدنماركي باسل حسن (Basil Hassan) هو المتورط في تفجير طائرة A321 الروسية في سماء شبه جزيرة سيناء في عام 2015.

وحصل الصحفيون الدنماركيون على المعلومات من خلال التحقيق المتعلق بالمواطن الأسترالي خالد خياط، والذي تم اتهامه بالتحضير لهجوم إرهابي على رحلة بين سيدني ودبي، حيث تم اعتقاله في عام 2017. ووفقا للصحفيين الدانماركيين إن باسل حسن وشقيقه طارق كانا وراء تنظيم الهجوم الفاشل.

وقال الخياط خلال الاعترافات التي أدلى بها للشرطة الأسترالية إن: "هناك أيضا طائرة انفجرت في مصر، وكان نفس الأشخاص وراءها (خياط وحسن)، وتشير التحقيقات أيضا إلى أنه تم اقتراح استخدام نفس الطريقة لتنفيذ كلا الهجومين.

وولد باسل حسن في عام 1987، وهو مواطن من الدنمارك، الاسم الحقيقي هو محمد باسل الشيخ، وتخرج في كلية الهندسة.

يذكر أنه حدثت أكبر كارثة في تاريخ الطيران الروسي والسوفيتي في 31 أكتوبر 2015، حيث تحطمت طائرة "كوغاليم آفيا" إيرباص A321 في سيناء كانت في طريقها من منتجع شرم الشيخ المصري إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية، وكان على متن الطائرة 217 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم ماتوا جميعا.

المصدر: نوفوستي