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طفل سعودي هو الأذكى عالميا.. حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق!

أخبار العالم العربي

طفل سعودي هو الأذكى عالميا.. حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق!
عماد العمودي
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تم تتويج الطفل السعودي، عماد العمودي، الذي لم يتجاوز عمره 12 عاما، بالمرتبة الأولى ضمن المسابقة العالمية للذكاء في ماليزيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن عماد فاز بالمرتبة الأولى في مسابقة "يوسي ماس"، حيث تفوق على 9000 طفل مشارك من 83 دولة حول العالم، فيما حل شقيقه التوأم معاذ في المرتبة الثانية.

واستطاع عماد حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق فقط، وهو الأمر الذي اعتبره المحكمون إنجازا كبيرا.

وقال الطفل عماد عقب الفوز: "حينما تم إبلاغى بموعد المسابقة قررت تكثيف التدريبات على حل المسائل الحسابية، لكى أشرف وطني في هذه المسابقة العالمية".

و"يوسي ماس" برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال، مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية، وصمم لاستثمار السنوات الـ12 الأولى من حياة الأطفال.

المصدر: وكالات

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