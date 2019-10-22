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إيداع القائد السابق لجهاز أمن الجيش الجزائري السجن

أخبار العالم العربي

إيداع القائد السابق لجهاز أمن الجيش الجزائري السجن
صورة أرشيفية
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أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في الجزائر القائد السابق لجهاز أمن الجيش، الجنرال جبار مهنى، الحبس الموقت.

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وقال النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بمدينة البليدة، أمس الاثنين، إنه طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تم توجيه تهم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ للجنرال.

وأضاف: "ولضرورة التحقيق فقد أصدر قاضي التحقيق وبصفة تحفظية، بناء على التماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمرا بإيداع المسمى جبار مهنى الحبس المؤقت".

المصدر: الخبر الجزائرية

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