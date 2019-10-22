إيداع القائد السابق لجهاز أمن الجيش الجزائري السجن
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أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في الجزائر القائد السابق لجهاز أمن الجيش، الجنرال جبار مهنى، الحبس الموقت.
وقال النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بمدينة البليدة، أمس الاثنين، إنه طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تم توجيه تهم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ للجنرال.
وأضاف: "ولضرورة التحقيق فقد أصدر قاضي التحقيق وبصفة تحفظية، بناء على التماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمرا بإيداع المسمى جبار مهنى الحبس المؤقت".
المصدر: الخبر الجزائرية
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