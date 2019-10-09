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السلطات العراقية تعيد خدمة الإنترنت خلال أوقات الدوام الرسمي فقط

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تعيد خدمة الإنترنت خلال أوقات الدوام الرسمي فقط
Sputnik
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أعادت السلطات العراقية خدمة الإنترنت جزئيا إلى البلاد بعد أن قطعتها تماما خمسة أيام .

وقال مصدر في وزارة الإتصالات العراقية لـRT إن "التوجيهات الحكومية تفيد ببث خدمة الإنترنت خلال أوقات الدوام الرسمي فقط إلى إشعار آخر"، مبيناً أن "بث الخدمة يبدأ من السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً".

وأضاف أن "وزارة الإتصالات أبلغت شركات الإنترنت بضرورة الإلتزام بهذه التعليمات وعدم مخالفتها"، مشيراً إلى "عدم وجود وقت مُحدد لإعادة الخدمة بشكل كامل".

وأشار إلى أن "تطبيقات الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب وتليغرام، مازالت محظورة حتى في أوقات بث الخدمة".

 

المصدر: RT

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