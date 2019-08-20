أفاد مصدر عسكري لـRT بأن الجيش السوري أحكم سيطرته على قرية ترعي وتلتها الاستراتيجية شرق خان شيخون غرب بلدة سكيك بريف إدلب الجنوبي.

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وكان الجيش السوري سيطر على تلتي النمر وسيرياتيل، المطلتين على مدينة خان شيخون، بعد معارك مع مسلحي "جبهة النصرة"​​​.

وأفاد المرصد السوري المعارض اليوم، بأن المسلحين انسحبوا من مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ومن قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، في وقت يواصل الجيش السوري تقدمه في المنطقة.

وبدأ الجيش السوري منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على إدلب، حيث استعاد بلدات وتلال استراتيجية، أهمها تل الملح والجبين في ريف حماة الشمالي، ما مهّد للسيطرة على الهبيط وكفرعين في ريف إدلب الجنوبي.

المصدر: RT