المرصد السوري: المسلحون ينسحبون من خان شيخون وقرى وبلدات في ريف حماة

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، بأن الفصائل المسلحة انسحبت من مدينة خان شيخون وقرى وبلدات في شمال حماة.

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يأتي ذلك، إثر تقدم الجيش السوري في المنطقة، حيث سيطر اليوم الثلاثاء على تلتي النمر وسيرياتل المطلتين على مدينة خان شيخون، بعدما انتشر في بعض الأحياء الشمالية من المدينة، وسط معارك واشتباكات عنيفة مع المسلحين.

يتبع..