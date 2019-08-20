الجيش السوري يقطع طرق الإمداد عن "جبهة النصرة" في حماة

نقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن مصدر عسكري سوري أن الجيش قطع طريق الإمداد عن مقاتلي "جبهة النصرة" في يرف حماة قرب مدينة خان شيخون.

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وأكد المصدر أن قوات الجيش السوري تسيطر في الوقت الحالي على مواقع في الأطراف الشمالية لخان شيخون.

وأشارت الأنباء في وقت سابق إلى أن الجيش السوري صد المنافذ على المسلحين في مدينة خان شيخون.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ عقب المفاوضات التي جرت في أستانا في 2 أغسطس.

وأعلنت قيادة الجيش السوري أنها ستوقف العمليات العسكرية، إذا التزمت تركيا بالاتفاق الروسي التركي الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 2018 في مدينة سوتشي.

وكانت النقطة المحورية في الاتفاق تنص على سحب أسلحة المسلحين الثقيلة والمتوسطة لمسافة 20 كيلو مترا من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وبعد مرور 3 أيام، استأنف الجيش السوري عملياته في 5 أغسطس، وذلك لعدم التزام الجماعات المسلحة التي قامت مستفيدة من الهدنة بمحاولات لمهاجمة مواقع الجيش السوري في شمال محافظة حماة، كما فتحت النار مرارا على تجمعات سكنية في تلك المنطقة.

المصدر: "نوفوستي"