أكد مصدر عسكري سوري لـ RT، أن قوات الجيش السوري انتشرت في بعض أحياء مدينة خان شيخون الشمالية، وسط معارك واشتباكات عنيفة مع المسلحين.

وأشار المصدر، في وقت سابق، إلى أن وحدات من الجيش السوري شرعت بدخول مدينة خان شيخون في ريف إدلب من الجهة الغربية.

وبدأ الجيش السوري منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق انطلاقا من ريف حماة لاستعادة السيطرة على ريفي حماة وإدلب، حيث تمكن خلالها من الوصول إلى مشارف مدينة خان شيخون، أحد معاقل "جبهة النصرة" في ريف إدلب.

وتكتسب مدينة خان شيخون، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي، أهمية استراتيجية كون الطريق السريع "الأوتوستراد" الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق يمر بالقرب منها.

المصدر: RT