مسؤول فلسطيني: السعودية والكويت من أكثر الملتزمين بتعهداتهما المالية

أشاد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني "لشؤون الصناديق العربية" ناصر قطامي، بالتزام "الأخوة العرب بتعهداتهم وعلى رأس هذه الدول السعودية والكويت".

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وقال قطامي في لقاء مع وكالة "معا"، "من خلال موقعي أرى أن الأخوة العرب ملتزمون بتعهداتهم وأوفوا بكامل واجباتهم المالية ولا أرى أي تراجع سياسي أو مالي وعلى رأس هذه الدول السعودية والكويت"، لكنه في الوقت ذاته نوه بأنه لا يرى تفسيرا منطقيا لعدم التزام قطر والإمارات بتعهداتهما للصناديق ودعم المشاريع الفلسطينية.

وأضاف المستشار "نحن الآن نواجه أعلى مراحل الفقر بل هو إفقار ممنهج تمارسه الجهات المعادية للفلسطينيين".

وتابع قائلا "رغم أن الحصار المالي مطبق الآن، إلا أن المؤشرات تقود إلى رغبة الاحتلال في تشديد الحصار أكثر ووتيرة الحصار سترتفع أكثر وأكثر .. يجب زيادة التنسيق في إدارة الموارد لتغطية الاحتياجات الأساسية الملحة".

وحذر المستشار من "مؤامرة فسخ العلاقة العربية الفلسطينية المتينة وهذه مؤامرة تستفيد منها إسرائيل، هناك خطة صهيونية يمينية ضدنا هدفها إطباق الحصار علينا ويجب أن ندرك جميعا أن هذا الحصار ليس مؤقتا".

المصدر: معا