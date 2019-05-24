مصدر طبي: مقتل 9 أشخاص في غارة للتحالف العربي على تعز

أفاد مصدر طبي بمقتل 9 أشخاص في غارة للتحالف العربي على محطة للمشتقات النفطية في مدينة تعز اليمنية.

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وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن طيران التحالف استهدف محطة للمشتقات النفطية في مديرية ماوية شرقي تعز، وأن الغارة أدت إلى مقتل 9 أشخاص بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت أنها نفذت هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران في السعودية، فيما قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي، إن الحوثيين حاولوا استهداف أحد المرافق الحيوية بمدينة نجران، بطائرة بلا طيار تحمل متفجرات.

المصدر: "سبوتنيك"