التحالف العربي: الحوثيون حاولوا استهداف منشأة مدنية في نجران بطائرة مسيرة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، تركي المالكي، إن الحوثيين حاولوا استهداف أحد المرافق الحيوية بمدينة نجران، الذي يستخدمه المدنيون، بطائرة بلا طيار تحمل متفجرات.

إقرأ المزيد

وأوضح المالكي أن جماعة الحوثي "تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال محاولة استهداف المرافق المدنية والمدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات".

وحذر المتحدث باسم التحالف جماعة "أنصار الله" الحوثية من "مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين"، مضيفا أنه ستكون هناك "وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء أن قوات الجماعة استهدفت مخزنا للأسلحة في مطار نجران جنوبي السعودية، مما أسفر عن نشوب حريق في المكان.

وكان التحالف العربي قد أعلن الاثنين الماضي، أن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت أهدافا جوية حلقت فوق محافظتي جدة والطائف، وذلك بعد أنباء عن إطلاق صاروخين باتجاه مكة المكرمة، بحسب ما أورده التحالف العربي.

المصدر: واس + رويترز