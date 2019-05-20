اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الاثنين، أهدافا جوية حلقت فوق محافظتي جدة والطائف، وذلك بعد أنباء عن إطلاق صاروخين باتجاه مكة المكرمة، بحسب ما أورده التحالف العربي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، بأنه "في صباح اليوم الاثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظتي جدة والطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف".

وفي وقت سابق من الاثنين، قالت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة إن دفاعات المملكة تصدت لصاروخين فوق مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة، أطلقهما الحوثيون، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الاعتراض.

من جانبهم، نفى الحوثيون، على لسان المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العمين يحيى سريع، إطلاقهم أي صواريخ باتجاه مكة المكرمة.

وقال سريع، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "ليست هذه المرة الأولى التي يدعي فيها النظام السعودي استهدافنا لمكة، يحاول من وراء هذه الادعاءات حشد الدعم والتأييد لعدوانه الوحشي على شعبنا اليمني العظيم".

المصدر: واس + وكالات