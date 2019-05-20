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الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لصاروخين في سماء الطائف وجدة

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الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لصاروخين في سماء الطائف وجدة
Reuters
صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية - أرشيف
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قالت وسائل إعلام سعودية إن الدفاعات الجوية تصدت، اليوم الاثنين، إلى صاروخين أطلقهما الحوثيون فوق مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة اعتراض الصاروخين الذين أطلقا من اليمن.

وقال نشطاء سعوديون على موقع "تويتر" إن أحد الصاروخين كان يستهدف مدينة مكة المكرمة، كما تداولوا مقاطع فيديو تظهر لحظة اعتراض صاروخ في الجزء الشمالي من محافظة الطائف.

المصدر: عكاظ

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