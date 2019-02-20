مراسلنا: استسلام جماعي لمسلحي "داعش" وعوائلهم في الباغوز شرقي ديرالزور

أفاد مراسل RT في سوريا، اليوم الأربعاء، بأن مسلحي "داعش" يستسلمون جماعيا مع أسرهم في منطقة الباغوز شرقي دير الزور ويسلمون سلاحهم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأضاف أن 25 شاحنة محملة بـ"الدواعش" وذويهم وصلت حتى الآن إلى نقاط "قوات سوريا الديمقراطية".

وكانت قافلة مكونة من 60 شاحنة دخلت الثلاثاء بلدة الباغوز لإجلائهم، ومن المتوقع خروج المتبقين منهم خلال ساعات أو أيام.

وأفادت شبكة "رووداو" الإعلامية بأن "حوالي 80 شاحنة تقل مدنيين خرجت من المناطق المحاصرة في الباغوز".

وقالت إن "العملية جاءت وفقا لاتفاق بين "قوات سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي ضد التنظيم"، مضيفة أن المدنيين نقلوا حاليا إلى مناطق آمنة حيث سيتم التحقيق معهم جميعا من قبل القوات الأمريكية.

المصدر: RT + شبكة "رووداو"