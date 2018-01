سؤال طرحه فيسبوك يثير غضب المستخدمين

Globallookpress © Wiese/face to face

يبدو أن موقع فيسبوك يحاول الحصول على المزيد من المعلومات الحساسة والشخصية المتعلقة بالمسخدمين.

وطُلب من مستخدمي الميزة الجديدة "هل تعلمون" (Did You Know)، التي أُطلقت الشهر الماضي، إكمال الجملة التي تقول: "عادة، أنام مع.."، كوسيلة لدفع الناس لتبادل المزيد من المعلومات المتعلقة بحياتهم الشخصية.

وتعرض هذا السؤال "الشخصي" لانتقادات عديدة من قبل المستخدمين، لذا قام فيسبوك بحذفه من "Did You Know".

ويدعي فيسبوك أن العبارة كانت ضعيفة وبسيطة، ولا تهدف إلى كشف الأشخاص الذين ينام معهم المستخدمون، ولكن الأشياء التي ينامون إلى جانبها، مثل دمية الدب.

وفي حديث مع صحيفة الإنديبندنت البريطانية، قال متحدث باسم فيسبوك: "علمنا أن أحد أسئلة Did You Know أثار جدلا كبيرا بين المستخدمين. لقد تخيلنا أن أحدا ما قد يخبر أصدقاءه عن رغبته في النوم إلى جانب (زرافة محشوة) مثلا، ولكننا حذفنا السؤال بعد تعليقات تفيد بأن الأمر شخصي للغاية".

ويمكن استخدام الميزة عبر فتح مربع "What’s on your mind"، والانتقال إلى أسفل القائمة للإجابة على سؤال (A Question). ويمكن تخطي الأسئلة التي لا ترغب بالإجابة عنها. وفيما يلي الأسئلة المطروحة:

- هل تفضل الاستيقاظ باكرا أم في وقت متأخر؟

- في الليلة التي تسبق الامتحان أقوم بـ ..

- كنت متحمسا جدا عندما ..

- حاول شخص ما التقرب مني في ..

- أيهما تفضل، أحذية سائق الدراجات أم رعاة البقر؟

- الوضعية المفضلة لدي أثناء النوم هي ..

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا