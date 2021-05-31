اكتشاف ثغرة أمنية في معالجات آبل الحديثة للحواسب!

حذَرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية من اكتشاف ثغرة أمنية في معالجات M1 التي طورتها شركة آبل لحواسبها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المبرمج والخبير في أمن المعلومات، هيكتور مارتين، وأثناء عمله على مشروع نقل برمجيات Linux إلى حواسب آبل التي تعمل بمعالجات M1 اكتشف في هذه المعالجات ثغرة تقنية قد تستغل من قبل البعض في المستقبل.

وهذه الثغرة أو العيب الأمني في المعالجات وفقا للخبير يمكن استغلاله لاستحداث ما يشبه قناة تستعمل لتبادل البيانات بين التطبيقات المثبتة في الحاسب فيما بينها، أو لتبادل البيانات بين معالج وآخر.

I've updated the website with a section about iOS. When I found the vulnerability, no iOS devices had an M1 yet :-)



Though we also don't know that the flaw does not affect pre-M1 chips; it well might. At least I bet the A14 is vulnerable, as M1 == A14X.https://t.co/kLWVlLiyEZ — Hector Martin (@marcan42) May 26, 2021

وهذا العيب التقني قد لا يعتبر خطيرا بشكل كبير بالنسبة للمبرمج ولا ينبغي أن يقلق مستخدمي معالجات M1 ، لكنه قد يستغل لاستحداث قنوات لتبادل بيانات معالجات الحواسب وقد يصعب اكتشافها دون خبرات خاصة كون البيانات لا تمر عبر ذواكر الحواسب أو ملفات البيانات الخاصة.

M1RACLES: An Apple M1 covert channel vulnerability.https://t.co/7gJjMWMDUV — Hector Martin (@marcan42) May 26, 2021

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن خبراء من شركة Jamf المتخصصة بأمن المعلومات كانوا قد أعلنوا مؤخرا عن اكتشاف ثغرة برمجية في نسخة macOS Big Sur 11.4 من أنظمة التشغيل المخصصة لحواسب آبل، ونبهوا من خطر تلك الثغرة في اختراق بيانات الحواسب، لكن آبل أعلنت بدورها عن إطلاق تحديثات برمجية لتفادي أخطار تلك الثغرة على المستخدمين.

المصدر: ixbit