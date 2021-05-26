تحديث جديد يضيف ميزات عملية لهواتف آيفون

أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS يحمل معه العديد من الميزات العملية لهواتف آيفون.

وتبعا للشركة فإن تحديث iOS 14.6 حمل معه ميزات إضافية لخدمات AirTag و Find Locator، فبدلا من استعمال رقم الهاتف مع ميزة العثور على الجهاز المفقود بات بإمكان المستخدم حاليا اعتماد عنوان بريده الإلكتروني.

ومن الميزات المهمة التي حملها التحديث الجديد هي ميزة Apple Card Family التي تسمح بمشاركة بطاقة ائتمان آبل مع 5 أشخاص في مجموعة Family Sharing الخاصة بالمستخدم، أي أن أفراد العائلة بات بإمكانهم مشاركة بطاقة مصرفية مشتركة عبر خدمات مدفوعات آبل الإلكترونية.

كما بات بإمكان مستخدمي هواتف آيفون فك قفل شاشة هواتفهم بعد عملية إعادة الإقلاع بالاعتماد على الأوامر الصوتية.

وعالج التحديث الجديد العديد من المشكلات التي واجهتها بعض نماذج هواتف آيفون سابقا مثل مشكلة بطء الأداء أثناء عملية الإقلاع، ومشكلة عدم ظهور خيارات حظر المكالمات في قوائم الإعدادات.

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ومع ظهور iOS 14.6 اختفت مشكلات إلغاء فك قفل هاتف آيفون بالاعتماد على ساعات iOS 14.6، كما اختفت المشكلات التي كانت تتسبب بتشفير وعدم ظهور الكلمات في قوائم التذكير في هذه الهواتف، ومع هذا التحديث عولجت المشكلات التي كانت تظهر في بعض هواتف آيفون عند استخدام تقنيات البلوتوث.

المصدر: ixbit