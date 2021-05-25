"تويتر" يضيف ميزات جديدة لاجتذاب المستخدمين

أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن ميزات جديدة أدخلت على التطبيق لجعله أكثر فائدة للمستخدمين.

ومن بين أبرز الميزات المذكورة حصل مستخدمو التطبيق على ميزة تساعدهم على استحداث غرف مجدولة لاجتماعات الفيديو عبر خدمات Spaces، أي أنهم يستطيعون التخطيط لأكثر من حدث ودعوة الناس إليه مسبقا.

وتبعا للخبراء في "تويتر" فإن المدعوين إلى الغرف التي سيستحدثها مستخدم ما عبر الميزة المذكورة سيتلقون تذكيرا قبل 30 دقيقة من وقت البث في الغرفة المدعويين إليها، كما سيتلقون رسالة تذكير أخرى تعلمهم ببدء البث كي لا تفوتهم الأحداث.

good news: hosts can now schedule a Space for later. don’t worry about setting an alarm, hosts will receive two notifs: a 30 min reminder and a second one at the start time. pic.twitter.com/HK90ErScpL — Spaces (@TwitterSpaces) May 20, 2021

ويمكن لمستحدث الغرفة إرسال الدعوات للانضمام لغرفته عبر تغريدة لمتابعيه في "تويتر" أو عبر رسالة تضم عنوان URL للغرفة.

now, everyone with 600 or more followers can host a Space.



based on what we've learned, these accounts are likely to have a good experience hosting because of their existing audience. before bringing the ability to create a Space to everyone, we’re focused on a few things. 🧵 — Spaces (@TwitterSpaces) May 3, 2021

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ولتحقيق الفائدة للمستخدمين ومساعدتهم على جني الأموال، قرررت "تويتر"إيضا السماح لمستخدمي خدمات Spaces باستحداث غرف مدفوعة يمكن دعوة المستخدمين الآخرين إليها.

وللاستفادة من الميزة الأخيرة وفتح غرفة مدفوعة يجب أن يكون لدى المستخدم 1000 متابع على "تويتر" على الأقل، وأن يكون قد استضاف 3 غرف صوتية عبر Spaces في الـ 30 يوما الاخيرة قبل استحداث الغرفة الجديدة، كما يجب أن يكون عمره 18 عاما على الأقل.

المصدر: 3dnews