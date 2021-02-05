الكشف عن موعد إطلاق iPhone SE الجديد

نقل موقع Wccftech عن المحلل، ويليام يانغ، من شركة JP Morgan، قوله إن شركة آبل لن تطلق النسخة الجديدة من هواتف iPhone SE العام الجاري.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن آبل تعمل حاليا على تطوير الجيل الثالث من هواتف iPhone SE، وموردو قطع هذه الهواتف مستعدون لتزويدها بهذه المكونات، لكن الشركة على الأغلب ستطلق هذه الأجهزة بداية العام القادم، وبأسعار منافسة.

ومن المفترض أن تأتي الهواتف المنتظرة بتصميم شبيه بهواتف iPhone XR التي طرحت عام 2018، كما يتوقع أن تطلق آبل نسخة أخرى من الهواتف المقبولة الثمن ستكون مطورة عن أجهزة iPhone 11.

Don't Buy Iphone XR or Iphone SE now PLEASE 🙏

.#iPhoneSE3 or #iPhoneSEPlus coming soon 🥳

.

Expected price 40k in India as per source in Apple Inc👍

.#iPhone

ReTweet to send this awesome news to your Iphonic Friends 🔂✌ pic.twitter.com/8O8RwYZPIK — Mr.PhoneTech (@MrPhoneTech) February 1, 2021

ولم تدل آبل بأية معلومات رسمية بعد عن أسعار هواتف SE و iPhone الجديدة أو ميزاتها التقنية، لكن العديد من التسريبات تشير إلى أن هذه الاجهزة ستزود بمعالجات A14 Bionic الحديثة.

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وكانت مواقع مختصة بشؤون التقنية قد ذكرت في وقت سابق أن هواتف iPhone SE الجديدة ستحصل على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في زر Home، وذاكرة تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايات، وميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية لفك قفل الشاشة.

المصدر: نوفوستي