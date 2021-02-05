هواوي تطلق أحدث هواتفها القابلة للطي الشهر الجاري

أعلنت شركة هواوي عبر صفحتها في شبكة Weibo أنها ستكشف عن هاتفها الأحدث القابل للطي Mate X2 في 22 فبراير الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيحصل على هيكل بأبعاد(161.8/145.8/8.2) ملم، وزنه 295 غ، ومحمي بطبقة من البلاستيك المقاوم للصدمات والخدوش.

Huawei Mate X2 with 8-inch main and 6.4-inch cover display gets certified #Huawei#HuaweiMateX2https://t.co/ipuIDVAkyS — Huawei Central (@HuaweiCentral) January 21, 2021

ومن المفترض أن يحصل الهاتف على شاشتين، شاشة أساسية داخلية بمقاس 8.01 بوصة، دقة عرضها (2480/2220) بيكسل، وشاشة خارجية بمقاس 6.45 بوصة دقة عرضها تعادل (2270/1160) بيكسل.

أما المعالج في هذا الهاتف فمن المتوقع أن يكون من نوع Kirin 9000 مطور بتقنية (5 نانومترات)، ونظام التشغيل من المفترض أن يكون مطورا عن نظام Android 10.

Huawei Mate X2 set to Launch on February 22, 2021

• 6.45" display

• 2270 x 1160 pixels

• 8.01" foldable screen

• 2480 x 2220 pixels

• 90Hz refresh rate

• Kirin 9000 5G

• 16MP | 50+16+12+8MP

• 4,400mAh battery

• 66W

• Android 10#HuaweiMateX2#MateX2#Huaweipic.twitter.com/LjHIQIlgFr — TechTipster (@TechTipster_) February 3, 2021

إقرأ المزيد

وسيحصل هذا الجهاز على الأغلب على بطارية بسعة 4400 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 66 واطا، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (50+16+12+8) ميغابيكسل.

المصدر: 3dnews