شركة ZTE قد تطلق أول هاتف بكاميرا دقتها 200 ميغابيكسل!

أعلنت شركة ZTE عن نيتها طرح هواتف ذكية متطورة زودتها بكاميرات ذات قدرات تصوير استثنائية.

وتبعا للتسريبات فإن الشركة تعمل حاليا على تطوير نموذجين من هواتف ZTE، النموذج الأقوى منها Axon 30 Pro من المفترض أن يحصل على كاميرا متعددة العدسات فيها مستعر بصري بدقة 200 ميغابيكسل.

ZTE Axon 30 Pro 5g will be the world's first Flagship device with the Second Generation Under Display camera.



Powered by the Snapdragon 888

6.9 inch 120hz 1080p or 1440p display

Completely new & Flagship level Quad Camera system

Super fast Charging and a 4700mah+ battery pic.twitter.com/w2uUvyileu — Anthony (@TheGalox_) January 28, 2021

والأمر المميز الآخر في هواتف ZTE المنتظرة أيضا هو أن كاميراتها الأمامية ستكون مخفية أسفل الشاشة، أي أن الشاشة لن تحتوي على ثقوب أو نتوءات لفتحات العدسات، بل ستغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا.

ومن المفترض أن يحصل Axon 30 Pro على معالج Qualcomm Snapdragon 888 المتطور، وموديم Snapdragon X60 5G، ما سيمكنه من العمل مع شبكات 5G، فضلا عن معالج رسوميات من نوع Adreno 660.

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وستزوده ZTEعلى الأغلب بشاشة OLЕD عالية الدقة بمقاس 6.9 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، وببطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، إضافة إلى منفذين لشرائح الاتصال.

المصدر: 4pda