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شركة Realme تكشف عن هاتف بقدرات تصوير مميزة

العالم الرقمي و Social media

شركة Realme تكشف عن هاتف بقدرات تصوير مميزة
youtube/realme India
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أعلنت شركة Realme عن هاتفها الأحدث 7i الذي حصل على بطارية كبيرة وكاميرات بقدرات تصوير ممتازة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (164,1 / 75,5 / /8,9) ملم، يزن 188 غ، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الجهاز على شاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (1600/720) بيكسل، ترددها يعادل 90 هيرتزا، محمية بطبقة من زجاج Gоrilla Glаss.

ويمتاز بسرعة كبيرة في معالجة البيانات والاتصال بشبكات الإنترنت بفضل معالج Quаlcomm Snаpdragon 662 ثماني النوى بتردد 2 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي LPDDR4X بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات micrоSD.

كما زودته Realme  بمعالج رسوميات Adreno 610، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا، وأنظمة GPS وغلوناس و Bеidou لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت بأربع عدسات بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مزودة بحساس Sоny IMX471، وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصر: 4pda

 

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