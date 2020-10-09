شركة Realme تكشف عن هاتف بقدرات تصوير مميزة

أعلنت شركة Realme عن هاتفها الأحدث 7i الذي حصل على بطارية كبيرة وكاميرات بقدرات تصوير ممتازة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (164,1 / 75,5 / /8,9) ملم، يزن 188 غ، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الجهاز على شاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (1600/720) بيكسل، ترددها يعادل 90 هيرتزا، محمية بطبقة من زجاج Gоrilla Glаss.

ويمتاز بسرعة كبيرة في معالجة البيانات والاتصال بشبكات الإنترنت بفضل معالج Quаlcomm Snаpdragon 662 ثماني النوى بتردد 2 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي LPDDR4X بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات micrоSD.

Make a statement with your photos!

Inspire, explore & create only with the 1st 64MP Smartphone in the Segment, #realme7i.

Are you ready to Capture Sharper?



First sale starts at 00:00 Hrs, 16th October on https://t.co/HrgDJTZcxv & @Flipkart.https://t.co/s65VfCVAm9pic.twitter.com/vjjFcCOmjH — realme (@realmemobiles) October 8, 2020

كما زودته Realme بمعالج رسوميات Adreno 610، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا، وأنظمة GPS وغلوناس و Bеidou لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت بأربع عدسات بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مزودة بحساس Sоny IMX471، وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصر: 4pda