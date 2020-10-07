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كيف تتخلص من الاتصالات الهاتفية المزعجة؟

العالم الرقمي و Social media

كيف تتخلص من الاتصالات الهاتفية المزعجة؟
pexels.com/bongkarn thanyakij
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يعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية من مشكلة الاتصالات المزعجة التي قد تؤرقهم في أوقات العمل أو أوقات الراحة، فكيف السبيل لمعالجة هذه المشكلة؟

وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني ونائب معهد علوم تكنولوجيا المعلومات في جامعة Synergy  الروسية، أنطون آفيرين: "أحيانا يكون من الصعب تحديد من يتصل بك في حال تلقيك اتصالا من رقم مجهول، وقد لا تعرف فيما إذا كان المتصل زميلا لك في العمل أو جهة ترغب بالترويج لسلع قد لاتحتاجها أو ربما شخص محتال..  لكن توجد تطبيقات خاصة يمكنك الاعتماد عليها لمعرفة الجهة المتصلة مثل Truecaller وKaspersky Who Calls".

وأضاف "هذا النوع من التطبيقات سهل الاستعمال ويمكن ضبطه بسهولة، لكن للأسف حتى هذه التطبيقات لا تضمن لك نسبة معرفة الجهة المتصلة بنسبة 100%، فهناك أرقام قد لا تكون موجودة في سجلاتها كون المحتالون عادة يستعملون بطاقات اتصالات يسهل الحصول عليها أو غير مسجلة بأسمائهم ويستعملونها لمرة واحدة".

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وللتخلص من المكالمات المزعجة ينصح  بعض الخبراء بالذهاب إلى قائمة إعدادات الاتصال في الهاتف ووضع "قوائم حظر" لبعض الأرقام، أو التوجه إلى خيار "ضبط المكالمات" وتحديد الجهات التي يمكنها الاتصال بالهاتف وفي أوقات يختارها المستخدم.

المصدر: prime

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