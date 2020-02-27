سامسونغ تكشف عن تقنيات أقوى هواتفها (فيديو)

نشرت إحدى قنوات سامسونغ الرسمية على يوتيوب مقطع فيديو يستعرض محتويات هاتف Galaxy S20 Ultra الجديد وطريقة تجميعه.

وحاولت سامسونغ من خلال المقطع أن تظهر لعشاق أجهزتها جميع المكونات الأساسية للهاتف الجديد كالهيكل واللوحة الأم للجهاز والبطارية والكاميرات وشرائح الذاكرة، وآلية جمع هذه المكونات مع بعضها بدقة.

وفي مدونة على موقعها الرسمي قالت سامسونغ " لدينا روح السؤال والتحدي، وهذا في صميم ابتكاراتنا.. لمشاركة خبراتنا ومهاراتنا مع الجميع نشرنا مقطع فيديو يوضح كيفية بناء مهندسينا لهواتف Galaxy S20 Ultra، نريد منك أن تلقي نظرة على الابتكارات التي تعمل خلف الكواليس في هذا الجهاز.

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وكانت سامسونغ قد كشفت عن الهاتف المذكور في فبراير الجاري، وصنف كأقوى هاتف طرحته حتى اليوم، وزودته بكاميرا أساسية بدقة (108+48+12) ميغابيكسل، إضافة لكاميرا أمامية بدقة 40 ميغابيكسل.

وجاء هذا الهاتف بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 حديثة 12/16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

المصدر: news.samsung.com