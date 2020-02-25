بقدرات تصوير سينمائي.. سوني تعلن عن هاتفها الأحدث!

أزاحت سوني يوم 24 فبراير الجاري الستار عن جيلها الثاني من هواتف Xperia 1، وفاجأت عشاق أجهزتها بالقدرات المتفوقة لهذه الهواتف.

ومن أبرز التقنيات التي حصل عليها هاتف Xperia 1 الجديد هو الكاميرا الثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، والتي زودت بمستشعرات إلكترونية متطورة وميزات تجعلها قادرة على تصوير الفيديوهات بطريقة تضاهي تلك التي تصور فيها الأفلام السينمائية بفضل تقنية Cinema Pro التي تعتمد على الذكاء الصناعي.

كما حصلت كاميرات هذا الهاتف على عدسات من carl zeiss الشهيرة، وفتحات واسعة لهذه العدسات تمكنها من التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، إضافة لمستشعر 3D iTOF الذي يمنحها سرعة كبيرة في التركيز على عناصر اللقطة أثناء التصوير، أما الكاميرا الأمامية له فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

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ويضاهي هذا الهاتف بقدراته وسرعة أدائه أقوى الهواتف المطروحة في الأسواق حاليا، وله القدرة على العمل مع شبكات 5G بفضل معالج Snapdragon 865، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256 غيغابايت.

وحصل الجهاز على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP65/IP68 العالمية، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع.

المصدر: 4APK