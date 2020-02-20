جهاز متطور سيعيد هواوي إلى المنافسة من جديد

بعد أن شهدت بعض التراجع في المبيعات بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت عليها، قررت هواوي العودة لمراكزها المتقدمة في سوق الهواتف عبر جهاز متطور سعره نحو 300 دولار.

وتبعا للرئيس التنفيذي لعلامة Honor التجارية التابعة لهواوي، فإن هاتف Honor 9x Pro الذي كان قد ظهر سابقا في السوق الصينية سيطرح في الأسواق العالمية اعتبارا من 24 فبراير الجاري.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-شاشة بمقاس 6.5 بوصة تملأ كامل الواجهة الأمامية للهاتف، بدقة (1080/2340) ىبيكسل.

- معالج Kirin 810 ثماني النوى، بتردد 2.27 غيغاهيرتز.

- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

- نظام تشغيل "أندرويد-9" مع واجهات EMUI 9.1.

- كاميرا أمامية منبثقة مخفية داخل الهيكل الأساسي، دقتها 16 ميغابيكسل.

YOUTUBE/ Алексей Игнатьев

- كاميرا أساسية بدقة (48+8+2) ميغابيكسل.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- منفذ UCB-C.

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

- هيكل مقاوم للماء والغبار بوزن 206 غ.

- ماسح لبصمات الأصابع.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: kimovil