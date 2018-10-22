واحد من أصل 3 مراهقين في بريطانيا يعاني من مشكلات نفسية!

أشارت دراسة أجرتها جمعية "Action for Children" الخيرية البريطانية إلى أن واحدا من أصل 3 مراهقين في المملكة المتحدة يعاني من مشاكل نفسية.

وتوصلت المنظمة لتلك النتائج بعد دراسة واستطلاعات رأي شملت 5555 مراهقا بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، قام الخبراء خلالها بمعاينة الوضع النفسي للمراهقين، وطرح أسئلة مختلفة لتقييم حالاتهم الفكرية والنفسية.

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وبينت النتائج أن نحو 1800 مراهق من الذين شملتهم الدراسة يعانون من مشاكل نفسية أو اضطرابات عقلية معينة، كالقلق المستمر والاكتئاب والنوم المضطرب.

من جانبها، علقت المديرة التنفيذية لجمعية "Action for Children" التي قامت بالدراسة بالقول إن "هذه النتائج تشير إلى أن الأطفال يعانون من أجواء سيئة في الأسرة، أو ربما يتعرضون لضغوط نفسية في المدارس، أو حتى يقلقون بشأن مستقبل البلاد".

وأشارت إلى أن "أعداد الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات النفسية في بريطانيا في ارتفاع مستمر، لذا يجب الانتباه لتلك المشكلة ومعالجتها".

المصدر: لايف. رو