ألماني يتلقى 217 لقاحا ضد فيروس "كورونا "بدون آثار جانبية

أفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن مواطنا ألمانيا "مفرطا في التطعيم" تلقى 217 لقاحا ضد فيروس "كورونا" على مدار 29 شهرا أثناء الوباء وبعده.

ولم تظهر على الرجل أي علامات على الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، ولم يبلغ عن أي آثار جانبية للتطعيم.

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وقال الباحثون من جامعة "إرلانغن – نورمبرغ" على موقعهم الإلكتروني إن الرجل البالغ من العمر 62 عاما من ماغديبورغ قال إنه تلقى هذا العدد الكبير من التطعيمات "لأسباب خاصة". وقد سمع العلماء عن هذا الرجل من خلال مطالعة تقرير صحفي، ووجدوه وسألوا عما إذا كان بإمكانهم دراسة رد فعل جسده على "التأثيرات" المتعددة.

قال الدكتور كيليان شوبر: "اتصلنا به بعد ذلك ودعوناه للخضوع لاختبارات مختلفة في جامعة إرلانغن. وكان مهتما جدا بهذا الأمر". وقال فريق الباحثين إنه تلقى تأكيدا رسميا بشأن 134 تطعيما، بما في ذلك ثمانية لقاحات مختلفة. وقد درس الباحثون اختبارات الدم السابقة التي أجراها الرجل وقاموا أيضا بفحص عينات الدم عندما تلقى المزيد من اللقاحات.

ووجد الباحثون أن جهازه المناعي يعمل بكامل طاقته. ووفقا للفريق، كانت بعض الخلايا المناعية والأجسام المضادة ضد الفيروس المسبب لـCOVID-19 موجودة بمستويات أعلى بكثير، مقارنة بالذين تلقوا ثلاثة لقاحات فقط.

المصدر: روسيسكايا غازيتا