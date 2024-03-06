الآثار السلبية لتخفيض الوزن المفاجئ

يسعى الكثيرون ممن يعانون من السمنة الزائدة لتخفيض وزنهم بسرعة، لكن هذه العملية قد تتسبب لهم بمشكلات صحية خطيرة.

وحول الموضوع قال الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف في برنامجه الذي يقدمه على قناة"روسيا" التلفزيونية:"من الخطير أن يسعى الشخص لتخفيض وزنه بسرعة، فبهذه العملية لا يخسر الجسم الدهون فحسب، بل يفقد البروتينات أيضا".

وأضاف:"عند تخفيض الوزن بسرعة نفقد الأجسام المضادة المعروفة باسم الغلوبولين المناعي، وهي بروتينات خاصة تنتجها خلايا جهاز المناعة لمحاربة الفيروسات والالتهابات، وهذا الأمر ينعكس سلبا على مناعة الجسم ويجعله عرضة للأمراض، لذا فإن تخفيف الوزن يجب أن يتم بصورة تدريجية حتى لا تتضرر منظومة المناعة".

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وكان مياسنيكوف قد أشار في وقت سابق أيضا إلى خطورة السمنة وأضرارها على الصحة، وذكر أن تراكم الدهون في منطقة البطن هي إحدى علامات سوء عملية الأيض في الجسم، الأمر الذي قد يتسبب بمشكلات صحية خطيرة، منها الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

المصدر: فيستي