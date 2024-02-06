السعودية.. باحثون يكتشفون جينا مسؤولا عن تكاثر "الملاريا القاتلة"

ذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن باحثين من السعودية وعدة بلدان أخرى تمكنوا من اكتشاف الجين المسؤول عن أخطر سلالات الملاريا القاتلة.

وتبعا للصحيفة فإن باحثين سعوديين بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز البحوث، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى باحثين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند، اكتشفوا وجود جين حيوي يلعب دورا حاسما في مكافحة مرض الملاريا.

ويطلق على الجين اسم "PfAP2-MRP" ويعد عنصرا أساسيا في عملية التكاثر لدى طفيلي البلازموديوم فالسيبروم (Plasmodium falciparum)، وهو أحد أنواع طفيليات الملاريا الأكثر فتكا وانتشارا في العالم، حيث يؤدي إلى وفاة نصف مليون شخص سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الباحثين تمكنوا من تثبيط الجين المذكور باستخدام تقنيات مخبرية متقدمة، الأمر الذي لعب دورا حاسما في دورة حياة طفيلي الملاريا داخل خلايا الدم الحمراء، وأدى هذا التثبيط إلى تعطيل قدرة الطفيلي على التكاثر بشكل كبير، وهذا ما يقلل من حدة أعراض المرض ويحد من انتشاره.

إقرأ المزيد

والملاريا هو مرض يسببه طفيلي معدي يدعى (بلازموديوم)، ينتقل إلى البشر عبر لدغات أنثى بعوض الأنفوليس، حيث يدخل إلى الكبد ويتكاثر ثم يطلق إلى الدم ويهاجم خلايا الدم الحمراء ويدمرها، ويترافق ذلك مع مجموعة من الأعراض أهمها الحمى، والتعب الشديد، وفقر الدم، وتضخم الطحال، والإسهال، وآلام المعدة، وآلام في المفاصل والعضلات.

المصدر: سبق+وكالات