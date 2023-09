اكتشاف جين يحمله واحد من كل 5 أشخاص "يقي" من ألزهايمر ومرض باركنسون

تشير دراسة إلى أن واحدا من كل خمسة أشخاص يحمل متغيرا جينيا يبدو أنه يحمي من مرض ألزهايمر ومرض باركنسون.

ووجد تحليل البيانات الطبية والوراثية لمئات الآلاف من الأشخاص أن وجود هذا المتغير، المسمى DR4، قلل من فرص الأشخاص في تطوير أي من الحالتين بنسبة تزيد عن 10% في المتوسط.

ويقول الخبراء إن هذا الاكتشاف قد يؤدي يوما ما إلى لقاح يمكن أن يبطئ أو يوقف تطور هذين المرضين الشائعين.

وقام فريق دولي، بقيادة جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، بدمج قواعد بيانات من العديد من البلدان لمقارنة معدل الإصابة وعمر ظهور مرض ألزهايمر ومرض باركنسون بين الأشخاص الذين يعانون من هذا المتغير.

ووجدوا أن الذين لديهم الجين كانوا أقل ميلا للإصابة بهذه الحالة في المقام الأول، وأنه في حال تم تشخيصهم، فإنه سيكون في سن متأخرة مقارنة بأولئك الذين لا يملكون هذا الجين.

وقال كبير الباحثين إيمانويل مينوت: "في دراسة سابقة وجدنا أن حمل أليل DR4 يبدو أنه يحمي من مرض باركنسون. والآن، وجدنا تأثيرا مشابها لـ DR4 على مرض ألزهايمر. لقد أذهلتني حقيقة أن هذا العامل الوقائي لمرض باركنسون له نفس التأثير الوقائي في ما يتعلق بمرض ألزهايمر".

وحلل الباحثون بيانات أدمغة أكثر من 7 آلاف مريض ألزهايمر بعد تشريح جثثهم، ووجدوا أن حاملي DR4 لديهم عدد أقل من التشابكات من بروتين تاو، بالإضافة إلى ظهور الأعراض لاحقا، مقارنة بأولئك الذين لا يحملون المتغير الجيني.

وقالوا إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن تاو، وهو لاعب أساسي في مرض ألزهايمر، قد يلعب أيضا دورا ما في مرض باركنسون.

وأوضح الفريق أنه قد يكون بالإمكان تطوير لقاح، يوما ما، يجعل DR4 "يعمل بجدية أكبر" لتأخير أو إبطاء تقدم مرض ألزهايمر وربما مرض باركنسون.

ومع ذلك، فإن هذا لن يفيد سوى واحد من كل خمسة أشخاص يحملون المتغير الجيني.

نشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.

المصدر: ديلي ميل