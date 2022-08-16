دراسة تكشف عن تجاوز التعرض للدخان السلبي المستويات الإرشادية للمخاطر الصحية

يشير الدخان السلبي الثالث إلى النيكوتين المتبقي والمواد الكيميائية الخطرة الأخرى التي تلوث البيئة الداخلية بعد التدخين، كروائح التبغ العالقة في الملابس والمنزل.

وحدد العلماء في مختبر لورانس بيركلي الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية لأول مرة التدخين السلبي الثالث على أنه خطر محتمل على الصحة قبل عقد من الزمن.

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وطورت أحدث دراسة للمختبر المزيد من الأفكار الكمية حول مخاطرها الصحية على المدى الطويل، ووجدوا أن تركيزات المواد الكيميائية السامة العالقة في البيئات الداخلية حيث يتم تدخين السجائر يمكن أن تتجاوز إرشادات المخاطر من ولاية كاليفورنيا، مما يعني أن غير المدخنين يمكن أن يتعرضوا للمخاطر الصحية من خلال العيش في أماكن ملوثة.

واكتشف باحثو مختبر بيركلي سابقا أن النيكوتين المتطاير، الذي يتم إطلاقه أثناء التدخين والتبخير الإلكتروني، يمتص الأسطح الداخلية، حيث يمكن أن يتفاعل مع مركب موجود في الهواء الداخلي يسمى حمض النيتروز (HONO) لتكوين مركبات مسرطنة بقوة تسمى النيتروسامين الخاص بالتبغ (TSNAs)،. يمكن للنيكوتين المتراكم على الأسطح المنزلية أن يولد TSNAs باستمرار، بعد فترة طويلة من مسح الدخان للغرفة.

يقول الخبراء:"منذ أن وصفنا هذه الكيمياء لأول مرة في عام 2010، أوضحت العديد من الدراسات وجود TSNAs على الأسطح الداخلية والغبار المستقر، في هذه المقالة الجديدة، قمنا بدمج المعلومات الجديدة التي تم إنتاجها خلال العقد الماضي مع أحدث نتائجنا، لتقدير الجرعات اليومية التي قد يتعرض لها الناس عند العيش في منازل ملوثة بالدخان السلبي الثالث".

تدخل مواد TSNAs الجسم من خلال مسارات متعددة، وقدرت الدراسة الجرعات من خلال الاستنشاق وابتلاع الغبار باستخدام تركيزات TSNA في الأماكن المغلقة التي تم قياسها من قبل محققي الاتحاد وغيرهم من المؤلفين.

وركز الفريق على حالات التعرض للجلد، والتي يصعب قياسها وتوجد معلومات أقل بكثير عنها، ويمكن أن تحدث هذه التعرضات الجلدية مباشرة من خلال ملامسة الجلد للهواء الملوث أو سطح ملوث يؤوي TSNAs على سبيل المثال، أثناء النوم على ملاءات سرير مدخنة، ولكن يمكن أن تحدث أيضا عن طريق كيمياء البشرة، عندما يتفاعل النيكوتين الموجود بالفعل على الجلد مع HONO البيئي لتكوين TSNAs مباشرة على سطح الجسم.

قال Xiaochen Tang ، الذي قاد جهود Berkeley Lab التجريبية في مجموعة Indoor Environment Group:"يتم إطلاق النيكوتين بكميات كبيرة أثناء التدخين، وهو يغطي جميع الأسطح الداخلية، بما في ذلك جلد الإنسان، وجدنا أن وجود زيوت الجلد والعرق على أسطح النموذج أدى إلى زيادة إنتاجية TSNAs في وجود HONO ، مقارنة بالأسطح النظيفة."

تم تشكيل ثلاثة TSNAs مختلفة في هذا التفاعل اثنان منها تم تحديدهما بواسطة الاختصارات NNK و NNN معروفان بمواد مسرطنة. هناك معلومات أقل سمية عن الثالث، NNA والتي لا توجد في دخان التبغ، لهذا السبب تضمنت الدراسة تقييما في المختبر.

قال بو هانج، مؤلف مشارك من منطقة العلوم البيولوجية في مختبر بيركلي: "نقدم دليلا إضافيا على السمية الجينية للـ NNA من خلال تقييم تأثيرها على خلايا الرئة البشرية المزروعة، الاتصال مع NNA أدى إلى تلف الحمض النووي، بما في ذلك الانكسارات المزدوجة، وهي النتيجة الأكثر ضررا للسموم الجينية."

لفهم التعرض الجلدي بشكل أفضل، قام باحثو الاتحاد في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد وجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو بتقييم كيفية اختراق NNK والنيكوتين من خلال جلد الفئران.

أشارت المؤلفة المشاركة مانويلا مارتينز جرين، من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، إلى أنه "في ظل الظروف التجريبية المستخدمة، أظهر تحليل المستقلبات في بول الفأر أنه، بالنسبة لكلا المركبين، أدى الاتصال الجلدي المباشر إلى التراكم والدورة الدموية في الجسم.، لمدة سبعة أيام بعد توقف التعرض الجلدي".

وجدت الدراسة أن التعرض من خلال جميع هذه المسارات الاستنشاق، وابتلاع الغبار وامتصاص الجلد في ظل ظروف داخلية نموذجية يمكن أن يؤدي إلى جرعات NNK التي تتجاوز الإرشادات الصحية المعروفة باسم "مستويات المخاطر غير الهامة" التي وضعها مكتب كاليفورنيا للمخاطر الصحية البيئية. التقييم كجزء من الاقتراح 65، يمكن أن يسهم هذا التعرض التراكمي في ارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان، وتساهم طرق التعرض الجلدي بشكل كبير في تناول TSNA بمستويات يمكن مقارنتها أو حتى أعلى من الاستنشاق.

يقول المؤلف المشارك نيل بينوفيتز، أستاذ جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو الذي يقود الاتحاد :" إن الخطوات التالية لهذا البحث سوف تستكشف بمزيد من التفصيل آليات الآثار الصحية الضارة المرتبطة بمخلفات التبغ والقنب، واستراتيجيات العلاج الفعالة، وترجمة النتائج العلمية إلى ممارسة مكافحة التبغ ".

المصدر: ميديكال اكسبرس