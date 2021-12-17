"الرقابة الروسية": سرعة انتشار "أوميكرون" في العالم مخيفة

قالت، آنا بوبوفا، رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) إن سرعة انتشار متحور "أوميكرون" في العالم تخيف الجميع.

جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به لوكالة "نوفوستي" الروسية. وأوضحت قائلة:" إننا نشهد تطورا سريعا للأوضاع المتعلقة بتفشي "أوميكرون" في بريطانيا، شأنها شأن جنوب إفريقيا، حيث تعود 75% من الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى متحور "أوميكرون".

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وأشارت إلى أن وتائر ارتفاع عدد الإصابات بهذا المتحور بالذات تخيف بمخاطرها وعواقبها.

يذكر أن روسيا قد سجلت 25 حالة للإصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا. وحسبما أعلنته نائب رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، فإن حالات الإصابة بمتحور"أومكرون" قد سجلت في كل من مدينة موسكو ومقاطعة موسكو وبطرسبوغ وروستوف على الدون التي سجلت فيها الإصابة بـ"أوميكرون" لدى طالب بالغ من العمر 22 عاما وصل مؤخرا من الكونغو.

المصدر: لايف