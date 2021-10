دراسة تكشف ارتباط الصداع النصفي بأمراض الخرف وألزهايمر

يرتبط الصداع النصفي بزيادة خطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر، وفقا لبحث نُشر في مجلة Acta Neurologica Scandinavica.

وأجرى الدكتور لونغ وانغ، من مستشفى The Second People's Hospital of Hefei في الصين، وزملاؤه تحليلا تلويا لفحص الارتباط المحتمل بين الصداع النصفي والخرف. وتم تضمين البيانات من خمس دراسات منشورة، مع 249303 فردا.

ويعرف تحليل تلوي بأنه تحليل في علم الإِحصاء يتضمن تطبيق الّطرق الإحصائية على نتائج عدة دراسات قد تكون متوافقة أو متضادة.

ووجد الباحثون أن الصداع النصفي كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بالخرف لجميع الأسباب ومرض ألزهايمر.

ولم يُلاحظ أي ارتباط بين الصداع النصفي وخطر الإصابة بالخرف الوعائي، وهو نوع من الخرف يتسبب في نحو 17% من أمراض الخرف.

وكتب الباحثون: "يشير تحليلنا التلوي إلى أن الصداع النصفي هو مؤشر محتمل لخطر الإصابة بالخرف. وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتيجة وتوضيح الآليات الفيزيولوجية المرضية المحتملة، والأهم من ذلك، التحقق مما إذا كان علاج الصداع النصفي قد يؤثر بشكل إيجابي على خطر الإصابة بالخرف".

المصدر: ميديكال إكسبريس