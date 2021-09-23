أنواع الفطر ذات الخصائص العلاجية

أعلن ميخائيل فيشنيفسكي مؤلف كتاب علمي عن أنواع الفطر وفوائدها، أن بعض أنواع الفطر تقوي منظومة المناعة أفضل من أي وسيلة أخرى.



ويشير فيشنيفسكي، في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن هناك أنواعا من الفطر يمكن جمعها في كافة فصول السنة، وخاصة ذات الخواص العلاجية التي تنمو على جذوع الأشجار.

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ويقول، "إذا تحدثنا عن تعزيز المناعة، فإن علينا الانتباه إلى الفطريات التي تنمو على جذوع الأشجار ، لأنها تحمل خصائص مفيدة جدا للصحة، مثل فطر الشاجا، الذي يمكن جمعه طيلة العام بغض النظر عن الموسم. واعتقد لا يمكن العثور على مادة تعزز منظومة المناعة أفضل منه".

ويضيف، هناك حوالي 50 نوعا من الفطريات التي تنمو على الأشجار، جميعها تقوي منظومة المناعة.

ويشير فيشنيفسكي، إلى أن الخصائص المفيدة تتوفر في أنواع أخرى من الفطر. فمثلا يحتوي فطر الشانتريل على مواد تساعد على تحسين الرؤية. لذلك ينصح كل من يستخدم الكمبيوتر في عمله بتناول هذا الفطر بصورة منتظمة.

ويضيف لهذا الفطر الأصفر، خاصية مفيدة أخرى.

ar.wikipedia.org

ويقول، "لهذا الفطر خصائص طاردة للديدان، أفضل بكثير من المستحضرات الكيميائية الصيدلانية. حيث أن مادة D-mannose الموجودة في فطر الشانتريل، تساهم في حدوث ثقوب مجهرية في أكياسها وبيوضها، وهذا تاثير فعال جدا".

ويضيف، تحتفظ الفطريات بجميع خصائصها المفيدة حتى بعد المعالجة الحرارية أو التجميد، باستثناء الفيتامينات التي تتلف بتأثير درجات الحرارة العالية. فمثلا قلي وسلق فطر الشانتريل يدمر الخصائص المضادة للديدان.

المصدر: نوفوستي