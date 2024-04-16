"المدرسة تلبي أوهام صبي يتظاهر بأنه فتاة".. غضب بعد فوز عداء متحول في مسابقة للفتيات (فيديو)

أثار مقطع فيديو لرياضية متحولة جنسيا في مدرسة ثانوية أمريكية وهي تتخطى منافساتها في سباقات المضمار والميدان غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو المتحولة آيدن غالاغر، طالبة السنة الثانية في مدرسة ماكدانيال الثانوية، وهي تتخطى مجموعة من الرياضيات وتحافظ على مسافة كبيرة بينها وبينهم، قبل أن تعبر خط النهاية بـ 25.49 ثانية، فيما لم يعبر الرياضيون الآخرون خط النهاية إلا بعد مرور 31 ثانية تقريبا.

وأظهرت نتائج السباق أن غالاغر احتلت المركز الثاني في سباق 200 متر للفتيات في "شيروود نيد فور سبيد كلاسيك" بأوريغون يوم السبت، مع حياز أستر جونز على المركز الأول.

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وبموجب السياسة الحالية، تسعى جمعية الأنشطة المدرسية في ولاية أوريغون "للسماح للطلاب بالمشاركة في البرنامج الرياضي أو برنامج الأنشطة الخاص بهويتهم الجنسية باستمرار، مع توفير بيئة عادلة وآمنة لجميع الطلاب".

وبمجرد قيام الطالب المتحول جنسيا بإخطار مدرسته بهويته الجنسية "يجب معاملته على أنه هذا الجنس، شاب أو فتاة، خلال ممارسة الألعاب الرياضية والأنشطة، بشرط أنه إذا كان الطالب قد جرب أو شارك في النشاط، لا يجوز له المشاركة خلال نفس الموسم في فريق من الجنس الآخر".

وقالت غالاغر إنها ستخضع للعلاج بالهرمونات البديلة، وأخبرت صحيفة مدرستها الثانوية العام الماضي أنها تعتقد أن ذلك سيجعلها "أكثر ثقة لأنني الآن سأستمر في الحصول على المزيد والمزيد من هرمونات الذكورة، المزيد من شعر الوجه، أشياء من هذا القبيل. وأنا لا أريد ذلك".

Die Transfrau Aayden Gallagher gewinnt den 200-m-Lauf der Mädchen beim Sherwood Need for Speed Classic in Sherwood, Oregon, mit neuem Rekord.



Diese eklatante Wettbewerbsverzerrung zum Nachteil biologischer Frauen zeigt die ganze Absurdität des #Selbstbestimmungsgesetz|es. pic.twitter.com/2ASN4yAo2m — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) April 14, 2024

ولكن مع انتشار فيديو فوزها، قال الكثيرون عبر الإنترنت إنها تتمتع بميزة غير عادلة على الرياضيات الأخريات الطبيعيات.

وجاء في تعليقات الرافضين لهذا الفوز: "لقد سُرقت أحلام فتيات المدرسة الثانوية منهن لأن المدرسة تلبي أوهام صبي يتظاهر بأنه فتاة. إنه غشاش".

كما انتقدت ميغان ميرفي، مؤلفة البودكاست والمؤلفة الكندية، الفيديو ووصفته بأنه "مقزز ومثير للاشمئزاز".

ونشرت على الإنترنت: "أريد أن أعرف لماذا يسمح له والديه بالسخرية من الرياضيات، ولماذا يسمح له مدربه بالغش، ولماذا لا يتحدث مدربو هؤلاء الفتيات وأولياء أمورهم علنا".

كما قالت نجمة سباقات المضمار والميدان في فريق الولايات المتحدة الأمريكية مرتين، كارلين جونسون: "في مرحلة ما، علينا أن نكون على استعداد لرؤية هذا على حقيقته. من فضلك توقف عن التظاهر بأن هذا ليس سوى إخبار الرياضيات الشابات بأنهن غير مهمات".

المصدر: نيويورك بوست