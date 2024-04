"المدرسة تلبي أوهام صبي يتظاهر بأنه فتاة".. غضب بعد فوز عداء متحول في مسابقة للفتيات (فيديو)

Die Transfrau Aayden Gallagher gewinnt den 200-m-Lauf der Mädchen beim Sherwood Need for Speed Classic in Sherwood, Oregon, mit neuem Rekord.



Diese eklatante Wettbewerbsverzerrung zum Nachteil biologischer Frauen zeigt die ganze Absurdität des #Selbstbestimmungsgesetz|es. pic.twitter.com/2ASN4yAo2m